facebook_pixel
    25 августа 2020, 18:08

    Туристические экскурсии возобновятся в подмосковных музеях

    Артур Блянихов

    Роспотребнадзор разрешил проводить туристические экскурсии в музеях Московской области, передает пресс-служба Министерства культуры Подмосковья.

    Всего в Подмосковье насчитывается 70 музеев.

    «Со 2 июля — дня официального открытия музеев Роспотребнадзором — их посетило более 150 тысяч жителей Подмосковья и других регионов», — обратили внимание в ведомстве.

    Отмечается, что отмена запрета на туристические экскурсии многократно увеличит эти показатели.

    Новости SMI.FM