Туристические экскурсии возобновятся в подмосковных музеях

Всего в Подмосковье насчитывается 70 музеев.

«Со 2 июля — дня официального открытия музеев Роспотребнадзором — их посетило более 150 тысяч жителей Подмосковья и других регионов», — обратили внимание в ведомстве.

Отмечается, что отмена запрета на туристические экскурсии многократно увеличит эти показатели.