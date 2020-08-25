25 августа 2020, 18:08
Туристические экскурсии возобновятся в подмосковных музеях
Роспотребнадзор разрешил проводить туристические экскурсии в музеях Московской области, передает пресс-служба Министерства культуры Подмосковья.
Всего в Подмосковье насчитывается 70 музеев.
«Со 2 июля — дня официального открытия музеев Роспотребнадзором — их посетило более 150 тысяч жителей Подмосковья и других регионов», — обратили внимание в ведомстве.
Отмечается, что отмена запрета на туристические экскурсии многократно увеличит эти показатели.