Подмосковье 16 мая 2023, 20:01 Туристам рассказали о Коломне и самом популярном месте в городе

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Коломна — одно из самых популярных туристических направлений региона. Экскурсоводы советуют начать изучение города именно с местного кремля. Об этом в эфире «Области перемен» рассказала заведующая отделом ТИЦ VISITKOLOMNA Ирина Сазоненкова. Другие гости программы — председатель Московской областной организации «Российский Союз Молодежи» Артем Репяхов и основатель сообщества «Нежный бизнес» Мария Штукина — поделились новостями о студвесне в Подмосковье и о предстоящей встрече предпринимателей в Раменском.

Туризм и Коломна

Коломна — одно из самых популярных туристических направлений. Это единственный город с жилым кремлем. В майские праздники в нем провели большое количество экскурсий.

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Есть категория путешественников, которые боятся, погнавшись за известными достопримечательностями, пропустить что-то неочевидное или необычное. В Коломне и Коломенском кремле такие секретные места есть.

Также учреждение сотрудничают с Министерством культуры и туризма Московской области.

«Мне кажется, никто не сомневается, что Коломенский кремль является доминантой турбренда нашего города, это основа всех 850 лет его существования. И конечно, все те музеи, которыми славится Коломна, возникают возле кремля, и никуда нам от этого не деться», — заявила заведующая отделом ТИЦ VISITKOLOMNA Ирина Сазоненкова

Подмосковье на «Российской студенческой весне»

В Московской области прошел региональный этап всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Фестиваль называют главным творческим событием в жизни подмосковной молодежи.

Поддержку в организации мероприятия оказало Министерство социальных и информационных коммуникаций Подмосковья. Властям важно знать, чем живет подмосковное студенчество и давать возможности для развития.

«Студенческая весна — самый большой творческий фестиваль в стране. Он зародился еще в СССР, пережил все метаморфозы страны и дальше шагает, объединяя самых творческих, креативных ребят России, в том числе и Подмосковья», — сообщил председатель Московской областной организации «Российский Союз Молодежи» Артем Репяхов.

Подмосковный «Нежный бизнес»

День российского предпринимательства отметят в Московской области 26 мая. В этот день сообщество «Нежный бизнес» проведет встречу коммерсантов в Раменском. Работа ведется в рамках проекта «Большие связи».

Сейчас в Подмосковье действуют разные меры поддержки бизнеса. Одной из задач проекта «Нежный бизнес» является организация обмена опытом. Сообщество регулярно проводят бизнес-ланчи с представителями областного правительства и министерства инвестиций.

«Основная наша задача после того, как мы сплотили и воспитали микробизнес, дать возможность ему развиться в плане взаимодействия со средним и крупным бизнесом. Соединить активных бизнес-предпринимателей в первую очередь с целью информации, познакомиться друг с другом и найти точки соприкосновения», — заявила автор проекта «Большие связи» и основатель сообщества «Нежный бизнес» Мария Штукина.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».