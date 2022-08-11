Туристам рассказали, как добраться до Звенигорода на автобусе

Минтранс Московской области рассказал о самых интересных вариантах путешествий по Подмосковью. До популярных мест области легко можно добраться на общественном транспорте.

Минтранс Подмосковья составил перечень из 30 автобусных маршрутов, которые следуют до Звенигорода, а также курсируют по городу. На всех этих маршрутах можно расплатиться банковской, социальной и транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».

В выходные пассажиропоток в Звенигороде увеличивается на 10%, а в обычные дни составляет порядка 150 тысяч.

Добраться до города можно из Рузы, Одинцова и Можайска по 19 маршрутам. Кроме того, сюда ходят поезда Белорусского направления. Для комфорта жителей и гостей Звенигорода 11 маршрутов общественного транспорта проходят рядом с главными городскими достопримечательностями.

От железнодорожной станции Звенигород до исторического центра можно доехать на 11 автобусах. До Успенского собора следуют два маршрута — № 23 и 51. От остановки «Улица Фрунзе» также в трех минутах ходьбы находится Музей русского десерта.

Чтобы увидеть Саввино-Сторожевскую обитель, нужно выйти на остановке «Дом отдыха Министерства обороны». Доехать сюда можно на автобусах № 455к «Руза — Звенигород — Москва» и № 51 «ст. Звенигород — Хотяжи». Также от остановки «Дом отдыха Министерства обороны» в полутора километрах располагается скит преподобного Саввы. В этом месте построен храм, здесь есть святой источник с оборудованной купелью и плодовый сад.

Полный перечень маршрутов можно посмотреть по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве еще одного туристического города Московской области. Коломну ждет новый виток благоустройства. Парк для отдыха и занятий спортом обустроят в микрорайоне Колычево.