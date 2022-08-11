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    11 августа 2022, 16:45

    Туристам рассказали, как добраться до Звенигорода на автобусе

    Анастасия Борискова

    Минтранс Московской области рассказал о самых интересных вариантах путешествий по Подмосковью. До популярных мест области легко можно добраться на общественном транспорте.

    Туристам рассказали, как добраться до Звенигорода на автобусе

    Минтранс Подмосковья составил перечень из 30 автобусных маршрутов, которые следуют до Звенигорода, а также курсируют по городу. На всех этих маршрутах можно расплатиться банковской, социальной и транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».

    В выходные пассажиропоток в Звенигороде увеличивается на 10%, а в обычные дни составляет порядка 150 тысяч.

    Добраться до города можно из Рузы, Одинцова и Можайска по 19 маршрутам. Кроме того, сюда ходят поезда Белорусского направления. Для комфорта жителей и гостей Звенигорода 11 маршрутов общественного транспорта проходят рядом с главными городскими достопримечательностями.

    От железнодорожной станции Звенигород до исторического центра можно доехать на 11 автобусах. До Успенского собора следуют два маршрута — № 23 и 51. От остановки «Улица Фрунзе» также в трех минутах ходьбы находится Музей русского десерта.

    Чтобы увидеть Саввино-Сторожевскую обитель, нужно выйти на остановке «Дом отдыха Министерства обороны». Доехать сюда можно на автобусах № 455к «Руза — Звенигород — Москва» и № 51 «ст. Звенигород — Хотяжи». Также от остановки «Дом отдыха Министерства обороны» в полутора километрах располагается скит преподобного Саввы. В этом месте построен храм, здесь есть святой источник с оборудованной купелью и плодовый сад.

    Полный перечень маршрутов можно посмотреть по ссылке.

    Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве еще одного туристического города Московской области. Коломну ждет новый виток благоустройства. Парк для отдыха и занятий спортом обустроят в микрорайоне Колычево.