Туристам назвали топ-5 пушкинских мест Подмосковья

Исполнилось 223 года со дня рождения великого русского поэта и прозаика Александра Пушкина. Несмотря на то, что большую часть жизни он провел в Москве и Санкт-Петербурге, в Подмосковье есть немало мест, связанных с ним. Министерство культуры и туризма Московской области составило топ-5 пушкинских мест.

Усадьба Захарово

Имение принадлежало бабушке поэта, Марии Ганнибал. Здесь он проводил каждое лето с 1805 по 1810 годы, познакомился с русской природой, бытом и жизнью крестьян, услышал сказки и предания. Он вернулся туда спустя много лет, незадолго до свадьбы с Натальей Гончаровой, будучи состоявшимся литератором.

Главный усадебный дом не сохранился, на его фундаменте был построен новый, максимально похожий на прежний. Однако природа сохранилась, можно встретить все тот же парк, пруды, подъездную аллею.

Большие Вяземы

Они расположены неподалеку от Захарова, семейство регулярно бывало в этих местах. В Больших Вяземах даже похоронен младший брат поэта Николай.

Дворец Голицыных, который находится там, считается домом Пиковой Дамы — его хозяйка княгиня стала прототипом это героини. По мнению пушкиноведов, Большие Вяземы стали также прототипом имения Онегиных.

Сейчас усадьба Большие Вяземы, как и усадьба Захарово, относится к государственному историко-литературному заповеднику Пушкина.

Музей-усадьба «Архангельское»

Александр Пушкин приезжал в эту усадьбу дважды. В первый раз по приглашению владельца этого подмосковного имения, князя Николая Юсупова.

Источник фото: РИА «Новости»

Поэт был впечатлен и самой усадьбой, и парком, и хозяином, позднее посвятив ему стихотворение «К вельможе». Второй визит состоялся в 1830 году, Александр Пушкин прибыл туда вместе со своим другом Петром Вяземским.

Усадьба Ярополец

В древнем Яропольце проживала теща Пушкина Наталья Гончарова. Поэт бывал у нее дважды — в 1833 и 1834 годах. Он останавливался у родственницы на ночлег. Сейчас об этом важном факте извещает мемориальная доска на стене усадьбы.

Усадьба Лопасня-Зачатьевское

Четыре ветви рода Пушкиных связаны с этой усадьбой. Родственные связи Васильчиковых, Ланских, Пушкиных и Гончаровых укрепились после выхода замуж Натальи Пушкиной за Петра Ланского в 1844 году. Хозяйкой Лопасни тогда была Мария Васильчикова, родная сестра Петра Ланского. Вторая линия родства в этих семействах установилась в 1858 году после женитьбы сына поэта Александра на племяннице отчима, Софье Ланской.

Сохранился оригинальный усадебный дом, построенный в середине XVIII веке в барочном стиле, а также усадебный парк с каскадными прудами.