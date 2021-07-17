Туристам напомнили о QR-кодах в гостиницах Подмосковья

В Московской области при заселении в отели и гостиницы дольше чем на три дня все еще требуются QR-коды, подтверждающие вакцинацию от коронавируса или перенесенную болезнь. Об этом в комитете по туризму Подмосковья сообщили РИА «Новости».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ослабил ограничительные меры, введенные в целях профилактики распространения коронавируса. С понедельника для посещения ресторанов и кафе предъявлять QR-коды будет необязательно. Эта мера с 19 июля будет иметь рекомендательный характер.

Однако в подмосковных гостиницах и отелях QR-коды пока никто не отменял.

«Все по-прежнему: если дольше трех дней, то необходим QR-код», — сообщили в комитете по туризму.

Ранее «360» рассказал, какие еще ограничительные меры отменят в Москве и Подмосковье с понедельника, а какие продолжают действовать.

Многие россияне с юмором восприняли отмену QR-кодов. В Сети начали шутить, что хуже всего тем, кто купил поддельные сертификаты. Но некоторые задались вопросом, как будут поступать заведения общепита при возможности проверять QR-коды по своему усмотрению.