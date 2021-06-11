Туриста из Подмосковья эвакуировали со склона Эльбруса

Турист из Подмосковья, находясь на Эльбрусе, запросил помощь спасателей. Он был в составе группы из шести человек и травмировал ногу. Его эвакуировали с высоты пяти тысяч метров.

Об этом ТАСС сообщил оперативный дежурный Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Туриста забрали на ратраке и спустили вниз, в безопасное место. Травм нет, но передвигаться сам он не мог оперативный дежурный ЭВПСО МЧС.

Группа, в состав которой он входил, была зарегистрирована. Все туристы из Подмосковья.

Сведения о происшествии поступили спасателям около 6:00 по московскому времени. Стало известно, что на Эльбрусе о помощи попросила группа из шести человек, поскольку один из них травмировал ногу.