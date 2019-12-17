Турбину одной из первых российских электростанций нашли в Ногинске

Недавно в ходе обследования Успенской плотины на Клязьме краеведы нашли гидротурбину. По предположениям исследователей, это турбина Фурнейрона времен 30-х годов XIX века.

Рустам Тикарев — создатель музея-мастерской «Мостъ». Вместе с товарищами они занимаются поиском исчезающего наследия Богородского округа.

«Здесь часто размывает водами берега — и можно много интересного обнаружить. В один из дней мы увидели остатки непонятного агрегата — большое кольцо. Предположили, что это элемент турбины. Долго проверяли, консультировались со специалистами», — рассказал Рустам Тикарев.

Источник фото: телеканал «360»

Изучая документацию по Успенской плотине на реке Клязьме, инженеры Ассоциации «Гипроречтранс» выяснили, что в 1886 году купцы Памфиловы приступили к строительству ткацкой фабрики, деревянной водосливной плотины и «турбинной» электростанции. Закончилось строительство в 1896 году. По предположениям исследователей, гидроузел был построен прежде всего, ведь без него не могли бы работать водозаборы и освещение. А значит, Успенская гидроэлектростанция имеет все основания претендовать на звание одной из первых гидроэлектростанций в стране.

Источник фото: телеканал «360»

После обнаружения турбины Рустам обратился к депутату Мособлдумы Вячеславу Фомичеву за помощью в исследовании. Турбину доставили в военно-технический музей села Ивановское. Нет сомнений в том, что находка — ценный артефакт, однако предстоит выяснить, к какому периоду времени он относится.

«Это элемент, генерирующий какую-то установку. Скорее всего, нам придется обратиться к нашим краеведам, которые нам дадут информацию, а дальше мы посмотрим, опишем ее. Конечно, наша работа здесь серьезная, нужно будет покопаться», — рассказал директор военно-технического музея Дмитрий Дорогойченко.

Источник фото: телеканал «360»

На месте найденного артефакта, кроме ткацкой фабрики 1886 года постройки, располагались также пороховой завод времен Петра I и картонная фабрика времен первых пятилеток. Здесь обнаружили и еще одно интересное здание, датированное 1904 годом, но о его роли в истории исследователям еще только предстоит узнать.

«Этот экспонат сегодня обрел новую жизнь, осталась только часть этой турбины, часть истории. Хотелось бы, чтобы люди знали, помнили. Эта турбина будет находиться на территории музея, мы хорошо про нее напишем, расскажем», — отметил депутат Московской областной lумы Вячеслав Фомичев.

Источник фото: телеканал «360»

Если подтвердится, что находка действительно является турбиной Фурнейрона, то она станет единственным подобным экспонатом в России.