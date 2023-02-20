Подмосковье 20 февраля 2023, 21:34 Турагенты Долгопрудного и Лобни назвали 5 городов Подмосковья для отдыха

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Туристические агенты Долгопрудного и Лобни назвали топ-5 городов Московской области, где можно отдохнуть. В путешествие можно отправиться на длинных выходных в честь 23 февраля.

«Самым древним городом Московской области является Волоколамск <…> Главная достопримечательность — Волоколамский кремль. Ну и, конечно, обязателен к посещению тематический мемориал „Героям-панфиловцам“», — сообщила руководитель офисов в Долгопрудном и Лобни федеральной сети турагентств «Слетать.ру» Марина Казанцева,

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Интересна для коротких путешествий Коломна. Город вошел в «Золотое кольцо», в нем находится более 420 памятников архитектуры. Коломна знаменита производством старинного русского лакомства — пастилы.

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Третий город, который советуют посетить, — это Дмитров. В городе есть Борисоглебский монастырь, Дмитровский кремль, Успенский Собор. Также агент назвала Звенигород.

«К востоку нашей области, между Владимиром и Москвой, есть замечательный Павловский Посад. Никого не оставят равнодушными их знаменитые павлопосадские платки и Княжий Двор», — пояснил директор по туризму офиса в Долгопрудном турагенства Роман Шахтарин.

В городе есть горнолыжные трассы и парки с собаками породы хаски. Последние находятся в пределах 10 километров от Долгопрудного или в районе Лыткарино. В Приокско-Террасном заповеднике можно увидеть экзотических страусов и зубров.

В поездку по Подмосковью можно отправиться на личном автомобиле или автобусным туром. Его стоимость варьируется от 1500 до 3000 рублей на человека.

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