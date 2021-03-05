Тур по Подмосковью разыграют в регионе

Учащийся в Сергиевом Посаде студент из Пакистана Аарон стал одним из первых участников нового конкурса от «Почты России» и Комитета по туризму Подмосковья. Жители и гости пяти городов Московской области — Сергиева Посада, Истры, Серпухова, Коломны и Дмитрова — могут получить в подарок и бесплатно отправить в любую точку России и мира уникальную открытку лимитированной серии «Зима в Подмосковье». Акция стартовала 11 февраля и продлится до 10 марта.

Семья Аарона находится в 4,5 тысячи километров от подмосковного Сергиева Посада — в Пакистане. Но это письмо, считает мужчина, сотрет расстояние между странами.

Я хотел бы послать свои самые теплые пожелания, любовь из Сергиева Посада. Мне эта открытка понравилась своей красотой и тем, что в углу есть красное сердце, которое передает любовь к моей жене Аарон Надим участник акции «Письма из Подмосковья»

Из Пакистана Аарон уехал в 2019-м и поступил в Московскую духовную академию. Хотел учиться именно в Сергиевом Посаде, потому что в Пакистане в его родном городе стоит православный храм в честь Сергия Радонежского — покровителя Лавры.

«В пакистанском городе Саргодхе люди отличаются от людей в России. Вообще много различий. Например, разница в климате, разница в людях. Но одна схожесть — это Сергий Радонежский. Там у нас его храм, а тут я в его монастыре», — говорит Аарон Надим.

Уже прошел год с тех пор, как ковид закрыл границы, Аарон общается с родными только в соцсетях. Но эту открытку, признается наш герой, отправить куда приятнее. Тем более что участники акции «Письма из Подмосковья» могут выиграть уик-энд на двоих в Московской области. Но для начала нужно разместить селфи в инстаграме.

Участвовать в акции может любой желающий. Чтобы выиграть, выкладываем пост вместе с хэштегом #ПисьмаИзПодмосковья, подписываемся на аккаунт @visitmo.ru, указываем его в посте и пишем «Готово» под постом об условиях конкурса. И ждем подведения итогов.

Таких открыток «Почта России» выпустила около 3-х тысяч. Из них две трети уже разлетелись по всему миру.

«Акция проводится для того, чтобы люди не забывали писать письма, пожелания, теплые слова. И всегда приятно получать открытку или письмо в почтовый ящик с теплым пожеланием», — сказала начальник отделения почтовой связи «Почты России» Ирина Шалаева.

К акции подключились пять старинных подмосковных городов. Помимо Сергиевого Посада, это Истра, Серпухов, Коломна и Дмитров. Для каждого города сделали собственную открытку. Отправить свое «Письмо из Подмосковья» и выиграть загородный уик-энд можно до 10 марта.

Трое победителей конкурса, которые будут выбраны рандомно 11 марта, станут обладателями тура на двоих в Подмосковье.