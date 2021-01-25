Туман в Подмосковье сохранится до полудня 25 января

Туман в Московской области сохранится до 11 часов утра 25 января. На дорогах по-прежнему местами гололедица.

«В ближайший час с сохранением до 11 часов утра 25 января местами в Московской области ожидается туман с ухудшением видимости до 300-800 метров. На дорогах местами гололедица», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области.

Жителей попросили быть внимательными из-за ухудшения видимости, водителей призвали избегать опасных маневров на дорогах.

Температура воздуха в понедельник, 25 января, ожидается до +2...+1, без осадков. Во вторник дневная температура поднимется до +3, а в среду опустится до +2...-1, снегопад и гололедица.

К концу недели в Московской области ожидается похолодание до -6...-8. Начиная с 27 января, по прогнозу синоптиков Гидрометцентра России, выпадут осадки в виде снега от умеренных до сильных.

Ранее синоптики заявили, что погода опережает более чем на два месяца климатическое развитие. Аномально высокие температуры придут на следующей неделе на Европейскую территорию России. Столбики термометров покажут значения, которые больше характерны для конца марта-начала апреля.