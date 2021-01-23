Туман опустится на Подмосковье в ближайший час. Непогода сохранится до 24 января, 10:00. Видимость на дорогах ухудшится до 300-800 метров. На трассах местами также будет гололедица.

Водителей просят не совершать неожиданные маневры, а пешеходов — надевать на одежду светоотражающие элементы во время движения по краю проезжей части.

При подобных погодных условиях нужно быть внимательными и осторожными, напомнили в ведомстве жителям Подмосковья.

В Московской области за 21 января от снега очистили более 31 тысячи километров дорог. Также их обработали ото льда. Особое внимание уделялось вылетным магистралям, подъездам к социальным объектам и общественным маршрутам. В тот же день Москву парализовали пробки в девять баллов. Заторы образовались на фоне усилившегося снегопада.