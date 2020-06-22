Цветы в память о солдатах возложили в Дубне и Балашихе в День памяти и скорби

По всему Подмосковью 22 июня, в День памяти и скорби, вспоминают героев Великой Отечественной войны. Во всех округах проводят церемонии возложения цветов, зажигают свечи в память о павших солдатах. В Балашихе память бойцов почтили на Братском кладбище у памятника «Вечная память павшим воинам 1941 — 1945». А в Дубне волонтеры зажгли свечи в память о жертвах войны.

Источник фото: телеканал «360»

Глава Балашихи Сергей Юров принял участие в возложении цветов к памятнику «Вечная память павшим воинам 1941 — 1945» на Братском кладбище.

В церемонии также приняли участие представители администрации и Совета депутатов городского округа, военнослужащие, руководители городских предприятий и организации.

«Это самый трагический день в истории нашего государства. 22 июня в 4 часа утра началась та война. И мы должны помнить не только о Дне Победы, но и том трагическом дне, когда началась Великая Отечественная война. Хотелось бы, чтобы никогда такого не повторилось, и ни одно поколение не затронули военные действия, а были на земле мир и покой», — отметил председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов.

Источник фото: телеканал «360»

Участники мероприятия возложили цветы к памятнику, почтили память погибших в годы войны минутой молчания. Почетный караул произвел три залпа из оружия.

Мемориальный комплекс Братская могила и памятник «Вечная память павшим воинам 1941 — 1945» был сооружен на Братском кладбище в Балашихе в 1960 году по проекту балашихинского художника Михаила Аникеева.

В Дубне память героев Великой Отечественной войны почтили у мемориального комплекса «Братские могилы», где захоронены около сотни бойцов и командиров. Зимой 41-го они защищали здесь подступы к столице.

В 79-ю годовщину начала войны горожане зажгли «Свечи памяти» в честь павших за мир. Акцию придумали участники Всероссийского движения «Волонтеры Победы».

Источник фото: телеканал «360»

«Режим самоизоляции не позволил нам позвать много людей, чтобы зажигать свечи. И нашим руководством было принято решение, что мы рисуем маленькую картинку — если это не город воинской славы — и пишем «ПОМНИМ», эта вещь, которая объединяет все картины», — пояснила Кристина Шарапова, руководитель дубненского отделения движения «Волонтёры Победы».

Утром к мемориалу потянулись жители. У табличек с именами бойцов они возлагали цветы и венки. В их числе и члены Совета ветеранов. Многие из них свидетели военных лет.

«Мы дети войны, тем более я узник концлагерей, который не понаслышке знает, что это такое. Мы решили поклониться всем тем героям, а они все герои, которые отдали жизни за наше счастливое настоящее», — сказала Галина Чижова, председатель Совета ветеранов района Большая Волга.

Источник фото: телеканал «360»

Глава Дубны Максим Данилов также принял участие в возложении цветов.

«Сегодня возложили венок, пусть это будет та капля почтения, благодарности, но все же мурашки по коже бегут. Потому что не дай Бог нам с вами проснуться не под мирным небом. Я думаю, мы должны нести эту память», — заявил Данилов.

В этот день Дубна присоединилась и к акции «Минута молчания». А вечером в парке отдыха развернется автокинотеатр, где покажут фильм «Судьба человека». Посмотреть картину можно еще в семи округах на площадках «Кинопаркинга».