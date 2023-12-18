Важное 18 декабря 2023, 13:14 Символ памяти. Глава Подмосковья возложил цветы к монументу Победы в Минске Губернатор Подмосковья Воробьев возложил цветы к монументу Победы в Минске Авто фото: Антон Чернов

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев почтил память советских солдат и партизан, погибших во время Великой Отечественной войны. Он возложил цветы к монументу Победы в Минске.

Исторический памятник возвышается на одноименной площади в центре города. Его установили в 1954 году.

Авто фото: Антон Чернов

Это 40-метровая стела, ставшая символом победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками.

У монумента четыре грани, где нанесены бронзовые горельефы с надписями «9 мая 1945 года», «Советская Армия в годы Великой Отечественной войны», «Слава погибшим героям» и «Партизаны Беларуси».

Авто фото: Антон Чернов Авто фото: Антон Чернов Авто фото: Антон Чернов Авто фото: Антон Чернов Авто фото: Антон Чернов Авто фото: Антон Чернов Авто фото: Антон Чернов

Вблизи памятника военных лет расположены граничные блоки с изображениями наград и надписями, посвященными городам-героям. В 1961 году на площади Победы зажгли Вечный огонь.

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