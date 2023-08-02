Подмосковье 02 августа 2023, 14:44 Цветы и овощи успешно вырастили в техногрунте из переработанных отходов в Подмосковье Пресс-служба "РТ-Инвест"

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Эксперимент по использованию техногрунта, полученного из переработанных отходов, провели на КПО оператора «РТ-Инвест» в Подмосковье. Опыт показал, что смесь подходит для выращивания газона, цветов и даже овощей.

За все время работы четырех комплексов «РТ-Инвест» здесь произвели около 550 тысяч тонн техногрунта. Чтобы понять, как использовать эту субстанцию в дальнейшем, провели эксперимент: на КПО «Север» высадили газонную траву, а на КПО «Юг» — цветы.

Первые ростки газона в переработанном грунте появились на седьмой день — на два дня позже, чем в обычной земле. Высота травы достигла 20 сантиметров, а в обычном грунте — 28. Компост отправили для исследования в лабораторию — он соответствует всем экологическим нормам и техническим условиям.

Эксперимент с цветами тоже оказался удачным. На КПО «Юг» в техногрунте выросли георгины и петуньи. Неожиданностью для сотрудников комплекса стали побеги кабачков и помидоров в клумбах. Семена овощей, видимо, попали туда случайно.

Готовый технический грунт компания «РТ-Инвест» уже давно использует в своих нуждах. Например, им пересыпают слои на участке размещения отходов и применяют при отсыпке дорог. Теперь субстанцию будут активно использовать и для озеленения территории комплексов.

«100% жителей МКД Подмосковья вовлечены в раздельный сбор отходов по двухконтейнерной системе — серый и синий баки. На территории региона действуют порядка 68 тысяч брендированных контейнерных площадок, на которых установлено около 168 тысяч контейнеров», — напомнил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.