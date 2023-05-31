Подмосковье 31 мая 2023, 12:23 Цветок из Красной книги обнаружили в природном заказнике под Волоколамском Фото: Е. Суслова.

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Занесенный в Красные книги России и Подмосковья цветок появился в заказнике «Коренной ельник и болото „Омшаник“» на территории Волоколамского округа. Недалеко от деревни Клишино экологи нашли пальчатокоренник балтийский — красивое растение семейства орхидных.

«Специалисты установили, что с соседнего сырого луга на территорию питомника постепенно проникает пальчатокоренник балтийский, занесенный в Красные книги России и Московской области. Это удивительно красивый цветок семейства орхидных, численность которого в свое время резко сократилась из-за мелиоративных работ», — сообщил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.

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По словам специалистов, экспансия растения свидетельствует о хорошем состоянии экосистем заказника. Биологи попросили жителей не рвать эти редкие цветы, иначе их популяция снова начнет сокращаться.

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