Подмосковье 26 апреля 2023, 10:53 Цветочные семена подарят пассажирам компании «Мострансавто» 1 мая Минтранс Подмосковья

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Пассажиры подмосковных автобусов получат в подарок семена цветов на Первомай. Акция будет проходить на некоторых автовокзалах и автостанциях, например, в Коломне и Солнечногорске.

Компания «Мострансавто» подарит своим пассажирам тысячу упаковок с семенами.

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«Жители Подмосковья проводят майские выходные на даче или в деревне. В это время садоводы открывают посадочный сезон, поэтому мы решили порадовать наших пассажиров полезными подарками», — отметили в транспортной компании.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье сделают выделенки для автобусов на федеральных трассах.

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