26 апреля 2023, 10:53
Цветочные семена подарят пассажирам компании «Мострансавто» 1 мая
Пассажиры подмосковных автобусов получат в подарок семена цветов на Первомай. Акция будет проходить на некоторых автовокзалах и автостанциях, например, в Коломне и Солнечногорске.
Компания «Мострансавто» подарит своим пассажирам тысячу упаковок с семенами.
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«Жители Подмосковья проводят майские выходные на даче или в деревне. В это время садоводы открывают посадочный сезон, поэтому мы решили порадовать наших пассажиров полезными подарками», — отметили в транспортной компании.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье сделают выделенки для автобусов на федеральных трассах.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Автобусы
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