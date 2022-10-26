Цветочную арку установили в обновленном парке Крафта в Королеве | 360°

Подмосковье 26 октября 2022, 22:37 Цветочную арку установили в обновленном парке Крафта в Королеве

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Цветочная арка украсила набережную у пруда в обновленном парке Крафта в Королеве. Сделать ее поручил губернатор Подмосковья, когда осматривал ход ремонтных работ. Установку проконтролировали глава городского округа Игорь Трифонов и генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов.

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Арка стала дополнением к общему благоустройству парка, которое завершилось в начале октября. По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» здесь обновили практически все. Часть средств на работы была выделена корпорацией «Тактическое ракетное вооружение».

Парк усадьбы Крафта — объект культурного наследия регионального значения. Поэтому при его благоустройстве учитывали историческую планировку начала 19 века. Освещение, скамейки и садовую мебель выполнили в ретро-стиле.

В парке теперь есть обновленная набережная, удобные спуски к воде и новая зона отдыха с качелями.