Подмосковье 14 июля 2023, 10:50 Цветочная оранжерея появилась в парке «Елочки» в Домодедове Министерство культуры и туризма Московской области

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Оранжерея с суккулентами, бонсаями и сухоцветами открылась в парке «Елочки» в Домодедове. Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.

В цветочной оранжерее жители могут полюбоваться редкими растениями и приобрести понравившиеся экземпляры. Здесь есть флорариумы для украшения интерьера с бонсаями и суккулентами, а также цветочные композиции из сухоцветов и искусственных цветов. Для любителей самостоятельно собирать букет в оранжерее проводят мастер-классы.

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