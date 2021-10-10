Цветаевский костер зажгут в Подольске в воскресенье

На Певческом поле в поселке Дубровицы в Подольске в воскресенье зажгут Цветаевский костер, посвященный 129-летию со дня рождения русской поэтессы Марины Цветаевой. Информация об этом появилась на сайте администрации округа.

Традиция костров зародилась в Тарусе, где Цветаева проживала вместе со своей семьей. День рождения поэтессы отмечают 8 октября, поэтому в ближайшие к этой дате выходные традиционно проводят памятные мероприятия.

В частности, в Подольске костер зажигают обожженной палкой, которую привозят из тарусского костра.

«В воскресенье, 10 октября, на Певческом поле поселка Дубровицы состоится традиционное литературное мероприятие „Цветаевский костер“, посвященное дню рождения русской поэтессы Марины Цветаевой, отмечается 129-я годовщина», — сказано в сообщении.

Мероприятие состоится в 13:00. Этот костер будет 20-м по счету. Также пройдет панихида по поэтессе. Возле памятного камня будут прочитаны стихи Цветаевой, а также выступят творческие коллективы округа с музыкальными композициями и миниатюрами.