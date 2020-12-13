ЦУР в Котельниках выбился в лидеры в Подмосковье

Центр управления регионом (ЦУР) в Котельниках по итогам 2020 года признан одним из лучших в Московской области. И не случайно — все заявки от горожан там обрабатываются быстро и качественно.

В ЦУР в Котельниках поступило минимальное количество повторных обращений. А местные жители высоко оценили работу этой системы. В этом и кроется секрет победы.

С функционированием муниципального центра познакомился министр спорта Московской области Роман Терюшков.

«Начинается зимний сезон. А мы хотим проверить, каким образом наша спортивная инфраструктура готова к зимнему сезону. Естественно, любой выезд по поручению губернатора мы начинаем с ЦУР. Потому что это та точка, куда стекается вся информация о всех бедах, проблемах, чаяниях наших жителей», — заявил он.

По словам министра, от оперативных решений работников ЦУР зависят уровень и качество жизни населения.

Сотрудники центров просматривают данные с видеокамер, установленных по всему городу: на придомовых территориях, в проездах, пешеходных зонах, лесопарках и на контейнерных площадках. Они также отрабатывают различные запросы местных жителей — от перегоревшей в подъезде лампочки до любой серьезной аварии.

«Скорее всего, это больше уборка территорий. Жители недовольны. Где-то убирали — недоубирали, например. Покос травы — тоже много жалоб было, но и снегопад, само собой», — отметила начальник отдела мониторинга ЦУР городского округа Котельники Елена Моргунова.

Глава Котельников Сергей Жигалкин начинает в муниципальном ЦУР каждый рабочий день. Он анализирует тепловую карту по городской проблематике, выборочно проверяет ответы на обращения граждан, определяет горячие зоны, по которым нужно усилить работу.

«Для того, чтобы ЦУР был одним из лучших, [должна быть проведена] повседневная, ежедневная работа и контроль выполнения. Если глава вовлечен в эту работу и ежедневно сам приходит и смотрит, какие даются ответы жителям, анализирует обращения, то и, соответственно, результат налицо», — заявил Жигалкин.

Сообщения от жителей принимаются из разных источников: через горячую линию, чаты в мессенджерах, портал «Добродел» и социальные сети.