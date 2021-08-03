Минстрой Подмосковья рассмотрел почти 100 обращений от жителей по теме аварийного жилья

В Центр управления регионом поступило 167 обращений на темы строительства соцобъектов и переселения из аварийного жилья от подмосковных жителей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

«Все обращения рассмотрены профильными подразделениями ведомства, заявителям направлены ответы в установленные сроки», — заявил глава министерства Владимир Локтев.

Отмечается, что большинство июльских обращений (88) касалось расселения аварийного жилья. Еще 43 запроса были посвящены строительству объектов социальной инфраструктуры. Оставшиеся обращения перенаправлены в другие ведомства, так как они не относились к компетенция Минстроя.

Всего с начала года министерство получило 1696 обращений. Они поступают от жителей через ЦУР. Специалисты круглосуточно производят сбор и анализ данных всех сфер жизнедеятельности региона с помощью уникальных информационных систем, которые установлены в Доме правительства региона.