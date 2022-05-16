ЦУР Подмосковья решил более 3400 проблем в сфере ЖКХ за неделю

На прошедшей неделе Госжилинспекция Московской области обработала в областном Центре управления регионом 4,9 тысячи обращений жителей, поступивших в Единую диспетчерскую службу региона.

За семь дней более 3400 заявок были переведены в категорию закрытых, то есть выполненных. Руководитель ведомства Ольга Федина сообщила, что обращений стало на 6% меньше, чем две недели назад.

Кроме того, в 35 муниципалитетах заявок стало меньше. Лучшие темпы снижения показали Власиха (−69%), Краснознаменск (−55%), Зарайск (−47%), Шаховская (−33%), Лыткарино (−32%). Из Восхода, Звездного Городка, Молодежного и Черноголовки не поступило ни одного обращения.

Самая популярная категория проблем ЖКХ — ремонт подъездов. Всего по этой проблеме поступило 944 заявки. В целом за неделю по области таких заявок стало на 6% меньше. В числе лучших городские округа Луховицы (−75%), Мытищи (−54%), Лобня и Лыткарино (−44%). Ни одной жалобы на требующие ремонта подъезды я не пришло из Власихи, Лотошина, Протвина, Пущина и Электрогорска.

Второе место в списке главных проблем занимает мусор на подъездных козырьках. На третьем месте — категория «Устранить неисправности лифтового оборудования (кабины, блока управления, освещения лифта, двухсторонней связи, хода кабины)»

Руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина отметила значительное уменьшение количества обращений по вопросу уборки подъездов от мусора и грязи, который находится на особом контроле надзорного ведомства. Заявок стало меньше на 35% (их поступило 164).

Направить обращение в Единую диспетчерскую службу можно через портал ЕДС МО. После обращения управляющая организация обязана взять заявку в течение 24 часов и исполнить ее в регламентные сроки. Качество проведенных работ согласует заявитель.