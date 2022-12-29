Подмосковье 29 декабря 2022, 14:18 ЦУР Подмосковья решил более 6 миллионов проблем жителей за 4 года

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Центру управления регионом Московской области исполнилось 4 года. За это время он помог решить более 6,2 миллиона проблем жителей Подмосковья.

«Сегодня ЦУР Московской области — это 122 сотрудника и 30 ведомств, которые еженедельно отрабатывают около 50 тысяч обращений жителей. В центр поступают запросы со всего региона из разных каналов: портала „Добродел“, соцсетей, горячей линии губернатора и ведомств», — подчеркнула министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

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Центр управления обрабатывает запросы жителей по поводу состояния дорог, мусора, благоустройства, дворов и детских площадок, парков, работы образовательных учреждений и многого другого. В 2022 году ЦУР Московской области получил награду губернатора Андрея Воробьева «Прорыв года».

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Отмечается, что проектный офис постоянно принимает гостей, проводит экскурсии и открыто делится опытом с коллегами. За четыре года ЦУР принял порядка 400 делегаций.

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