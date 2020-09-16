ЦУР Подмосковья обработал более 900 жалоб на нарушения земельного законодательства с начала года

Жители Подмосковья более 900 раз обращались в Центр управления регионом (ЦУР) по вопросам нарушения земельного законодательства. Специалисты обработали все жалобы в кратчайшие сроки.

«В среднем в ЦУР Московской области поступает около 30 обращений в неделю по земельно-имущественной тематике, а в высокий дачный сезон их количество может увеличиться до 100 и больше. С начала 2020 года мы получили более 900 обращений от жителей области», — приводит сайт министерства имущественных отношений региона слова главы ведомства Натальи Адигамой.

Она отметила, что наибольшее число жалоб поступило от жителей муниципалитетов с большими площадями земли: это Раменское, Одинцово, Мытищи, Солнечногорск и Ленинский.

Чаще всего люди жаловались на самозахват земли (61,3% обращений). 31% жалоб касались нецелевого использования участков, а 7,7% — на неиспользование.

В среднем специалисты ЦУР обрабатывают обращения по земельным вопросам в течение недели. Пожаловаться на нарушение закона в этой сфере можно по почте или через портал «Добродел».