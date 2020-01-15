ЦУР открылся в городском округе Истра

Центр управления регионом открылся в Истре. В нем круглосуточно происходят сбор и обработка информации.

Источник фото: телеканал «360»

Порядок на дороге, запись в школу или детский сад, своевременное прибытие автобусов или уборка мусора — заявки от жителей округа самые разные и решаются в оперативном режиме. Девиз центра: «Все знаем, быстро решаем и не допускаем».

«Сейчас наступила зима — лед, снег. Соответственно, [возникают вопросы] посыпки дорог и так далее. В летний период чаще всего — это ремонт дорог, опиловка, мусор, борщевик. В основном это сезонные работы. Все зависит от времени года», — рассказал об актуальных запросах Дмитрий Олейников, главный эксперт территориального управления Истры.

Муниципальный ЦУР начал осуществлять свою деятельность в округе с октября прошлого года. Но в полном объеме он заработал только сейчас. После того как в помещении сделали ремонт, установили необходимую мебель, коммуникационное оборудование и оргтехнику.

Источник фото: телеканал «360»

На данный момент здесь трудятся 11 человек. Но в скором времени штат будут расширять, чтобы улучшить качество работы центра.

«Дальнейшую численность мы будем увеличивать. Мы уже закупили новое оборудование, мебель, новую оргтехнику. Открыли в рамках ЦУР все мобильные приложения, которые нам рекомендует правительство Московской области. Это и обследование дворов, это и обследование детских игровых площадок, МКД и другие», — отметила Татьяна Витушева, глава г. о. Истра.

Создание платформы — часть нацпроекта «Цифровая экономика». Подобные центры открыты во всех муниципалитетах по поручению губернатора Московской области. Деятельность ЦУР выстроена по профильным блокам, включая основные важные сферы жизнедеятельности. За каждое направление назначены ответственные заместители главы администрации.

Источник фото: телеканал «360»

«Центр мне очень понравился. Мы увидели реальные предложения, которые можно использовать для совершенствования работы. Но последнее слово, конечно, за нашими жителями», — сказал Максим Рымар, министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Он также отметил, что результаты работы ЦУР были видны уже в 2019 году.

«Все просрочки сокращаются, и качество ответов повышается, и повторные жалобы сокращаются. То есть мы увидели реальные улучшения ситуаций по всем направлениям», — подчеркнул Рымар.

Информация в штаб поступает из «Добродела», с горячей линии, из соцсетей и жалоб в ведомства и муниципалитеты. Протестировать работу центра можно через любой из этих каналов.