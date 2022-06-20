Воробьев призвал следить за предложениями жителей в ЦУР и на «Доброделе»

Правительство и главы городских округов Московской области должны внимательно следить за всеми предложениями от жителей, поступающих на портал «Добродел» и в Центр управления регионом. Об этом на заседании правительства заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что участие жителей в переменах, которые они хотят видеть в своих городах, должно стать активным.

«Тротуары, благоустройство, школы, дворы — все то, что беспокоит. Житель должен иметь возможность предлагать, голосовать, быть вовлеченным, чтобы перемены, о которых мы так часто и много говорим, и дальше у нас были в очень заметных значениях», — заявил Воробьев.

Губернатор отметил, что речь идет не просто об обратной связи со стороны чиновников, а о прямой вовлеченности жителей в преобразование городских округов.

Жители Московской области путем голосования на портале «Добродел» выбрали дороги в своих городских округах, которые отремонтируют в этом году.