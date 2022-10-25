Ремонт платформы на железнодорожной станции Калистово завершился в Пушкино | 360°

Подмосковье 25 октября 2022, 15:31 Ремонт платформы на железнодорожной станции Калистово завершился в Пушкино

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ЦППК активно работает над тем, чтобы железнодорожные станции стали как можно более удобными и комфортными для пассажиров. Недавно компания закончила все основные работы по ремонту, которые проводились на платформе № 2 станции Калистово на Ярославском направлении. Сама станция находится в Пушкино.

Работы по ремонту были достаточно масштабными. Специалисты полностью поменяли все плиты перекрытия и блоки фундамента. На станции установили новые ограждения, вместо асфальта теперь будет брусчатка. Обновления коснулись и самого оснащения станции — там установили новые лавки и урны. Специальная тактильная плитка поможет вовремя ориентироваться и передвигаться в пространстве тем пассажирам, у которых ограничены возможности здоровья.

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Сейчас на той же станции Калистово ремонтируется первая платформа. Ожидается, что все основные работы удастся завершить уже до конца года.

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