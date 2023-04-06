Подмосковье 06 апреля 2023, 00:29 ЦППК запустила в Подмосковье первый поезд нового поколения «Иволга 3.0» Дептранс Москвы

Читать 360tv в

В Московской области на маршрутах появился первый поезд современного поколения «Иволга 3.0». Об этом сообщил региональный Минтранс со ссылкой на Центральную пригородную пассажирскую компанию.

Электропоезда появились в ЦППК в декабре прошлого года. Составы уже прошли техническую обкатку без пассажиров.

Реклама

«Иволги 3.0» на 97% созданы из отечественных комплектующих. Они отличаются повышенной эргономичностью, плавным ходом и низким уровнем шума. Также они быстрее разгоняются.

«С 5 апреля „Иволги 3.0“ будут периодически курсировать на маршруте МЦД-2 Нахабино — Подольск — Нахабино в дневное время вне часа пик, а затем отправятся на маршруты будущих диаметров, когда инфраструктура будет готова», — сообщил гендиректор ЦППК Иван Конев

Поезда способны разгоняться до 160 км/ч. В новых поездах предусмотрели столики с беспроводными зарядными устройствами для телефонов. Также в вагонах появилось больше USB-разъемов и впервые - TYPE-C. Они позволят владельцам электросамокатов их подзарядить.

Сидения оснастили откидными подлокотниками и изменили дизайн. Внутри есть откидные пандусы, действуют системы климат-контроля с обеззараживанием воздуха и адаптивное освещение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о запуске МЦД-3 в Химках в августе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».