ЦППК запустила два современных электропоезда на Казанском направлении | 360°

Подмосковье 16 сентября 2022, 14:47 Поделиться Telegram

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Однокласники

Viber ЦППК запустила два современных электропоезда на Казанском направлении

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В Подмосковье идет активная подготовка к запуску МЦД-3. К этому моменту в ЦППК продолжают обновление подвижного состава на одном из самых популярных направлений — Казанском. В сентябре этого года на маршрутах в сторону Голутвина начали ходить два электропоезда серии ЭП2Д. В июле в ЦППК запустили там шесть новых современных составов такой модификации.

В каждом из таких составов по 11 вагонов. В них учтены все последние требования комфорта. В них установлены мягкие сиденья, есть разъемы для зарядки мобильных устройств, системы климат-контроля и обеззараживания воздуха, работает сеть Wi-Fi. Также там предусмотрены дополнительные поручни для пассажиров, которые едут стоя, и велокрепления для любителей активного образа жизни.

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Поезда, которые уже запущены ЦППК, приспособлены для проезда пассажиров с ограниченными возможностями. В каждом вагоне есть специальные откидные пандусы, крепления для инвалидных кресел, а также достаточно просторные туалетные комнаты.

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