Подмосковье 05 декабря 2023, 11:09 ЦППК запустила 40 новых электропоездов на МЦД-3 и МДЦ-4 с начала года Пресс-служба ЦППК

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Для развития новых диаметров компания ЦППК запустила в эксплуатацию 40 новых электропоездов в 2023 году, в том числе 14 составов «Иволга 3.0». Подробнее рассказали в Минтрансе Подмосковья.

Новые поезда курсируют от станции Железнодорожная до Апрелевки на МЦД-4 и от станции Зеленоград-Крюково до Ипподрома на МЦД-3.

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Новые вагоны оснащены эргономичными сидениями и дополнительными поручнями для стоящих пассажиров. Есть специальные крепления для велосипедов и климат-система с функцией обеззараживания воздуха. В салонах есть USB-разъемы и приспособления для инвалидов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 — скоростная трасса от Москвы до Казани.

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