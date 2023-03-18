Подмосковье 18 марта 2023, 17:11 ЦППК вывела на Казанское направление еще два поезда ЭП2Д

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В московском регионе продолжается масштабная подготовка к запуску МЦД-3. Парк подвижного состава обновляют на одном из самых популярных направлений — Казанском, сообщили в пресс-службе ЦППК.

В середине марта на маршруты в сторону Голутвина вышли еще два электропоезда ЭП2Д, всего обновленных поездов здесь теперь 18.

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«Мы начали обновление в июле 2022 года. Теперь для пассажиров здесь доступны 18 современных собственных составов этой серии. В феврале мы обновили половину поездов на обычных маршрутах Казанского направления в сторону Голутвина. Мы продолжили эту работу, и сейчас их уже 56%», — рассказал гендиректор ЦППК Иван Конев.

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Поезда ЭП2Д отвечают всем требованиям комфорта — в них есть мягкие сиденья, системы климат-контроля с функцией обеззараживания воздуха, беспроводная сеть Wi-Fi, поручни для стоящих пассажиров и велокрепления. Также поезда полностью приспособлены для проезда пассажиров с ограниченными возможностями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил контролировать процесс строительства новых дорог.

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