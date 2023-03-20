Подмосковье 20 марта 2023, 11:05 ЦППК вывела еще 2 новых поезда на Казанское направление

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Еще два поезда вывели на маршруты Казанского направления в сторону Голутвина. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на ЦППК.

В середине марта на маршруты в сторону Голутвина вышли еще два электропоезда ЭП2Д производства Демиховского машиностроительного завода.

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«Мы начали обновление подвижного состава в июле 2022 года. Теперь для пассажиров Казанского направления доступны 18 современных поездов», — сказал генеральный директор ЦППК Иван Конев.

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В поездах есть мягкие сиденья, системы климат-контроля с функцией обеззараживания воздуха, беспроводная сеть Wi-Fi. Электрички приспособлены для проезда инвалидов.

Территории 20 станций на МЦД-3 и МЦД-4 благоустроят в регионе в этом году, рассказал губернатор Андрей Воробьев.

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