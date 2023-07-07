Подмосковье 07 июля 2023, 17:59 ЦППК выпустила обновленное приложение «Расписание и билеты» Минтранс Подмосковья

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Центральная пригородная пассажирская компания выпустила масштабное обновление приложения «Расписание и билеты ЦППК» для пользователей операционных систем iOS и Android. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Московской области.

Пользователи портала теперь могут оформлять справки об опоздании на работу по причине задержки транспорта. Также все инструкции по активации проездных документов привели к единому стилю оформления для удобства граждан.

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Для устройств на базе Android обновление стало доступным 1 июля, пользователи iOS увидят модернизированное приложение в конце месяца. Привычный пользовательский функционал сохранили для обеих операционных систем.

«Поэтому крайне важно постоянно обновлять и совершенствовать его, что мы и делаем. Так, среди прочего, теперь пользователям доступна возможность оформить выписку справки об опоздании, получить ее на электронную почту и сохранить в телефон», — добавил он.

Ранее об открытии МЦД-3 и МЦД-4 в Подмосковье рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Так, с сентября перерывы между электричками сократятся до шести минут вместо 20.

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