07 июля 2023, 17:59
ЦППК выпустила обновленное приложение «Расписание и билеты»
Центральная пригородная пассажирская компания выпустила масштабное обновление приложения «Расписание и билеты ЦППК» для пользователей операционных систем iOS и Android. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Московской области.
Пользователи портала теперь могут оформлять справки об опоздании на работу по причине задержки транспорта. Также все инструкции по активации проездных документов привели к единому стилю оформления для удобства граждан.
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Для устройств на базе Android обновление стало доступным 1 июля, пользователи iOS увидят модернизированное приложение в конце месяца. Привычный пользовательский функционал сохранили для обеих операционных систем.По словам директора по цифровым сервисам ЦППК Игоря Евдокимова, согласно опросам, 97% пассажиров пользуются смартфонами или планшетами для уточнения расписания электричек. Официальное приложение компании является важным инструментом взаимодействия с цифровой системой.
«Поэтому крайне важно постоянно обновлять и совершенствовать его, что мы и делаем. Так, среди прочего, теперь пользователям доступна возможность оформить выписку справки об опоздании, получить ее на электронную почту и сохранить в телефон», — добавил он.Мобильное приложение «Расписание и билеты ЦППК» создали в 2018 году. С помощью портала можно проложить маршрут, узнать время до ближайшего поезда и время в пути, стоимость билетов и актуальные изменения в расписании движения рейсов. Ежемесячно системой пользуются более 190 тысяч человек. В прошлом году через приложение оформили 2 980 647 билетов на пассажирские электрички и 337 068 проездных документов на фирменные экспрессы.
Ранее об открытии МЦД-3 и МЦД-4 в Подмосковье рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Так, с сентября перерывы между электричками сократятся до шести минут вместо 20.
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