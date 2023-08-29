ЦППК возобновит льготный проезд для школьников и студентов с 1 сентября | 360°

29 августа 2023, 12:23
ЦППК возобновит льготный проезд для школьников и студентов с 1 сентября
Льготы при поездках на пригородных поездах ЦППК возобновят для школьников и студентов с 1 сентября. Они будут доступны на обычных электричках и экспрессах.
Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, льготы будут также доступны на экспрессах с предоставлением мест. Подробнее о льготном проезде можно узнать на сайте компании по ссылке.
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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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