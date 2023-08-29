ЦППК возобновит льготный проезд для школьников и студентов с 1 сентября | 360°

Подмосковье 29 августа 2023, 12:23 ЦППК возобновит льготный проезд для школьников и студентов с 1 сентября

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Льготы при поездках на пригородных поездах ЦППК возобновят для школьников и студентов с 1 сентября. Они будут доступны на обычных электричках и экспрессах.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, льготы будут также доступны на экспрессах с предоставлением мест. Подробнее о льготном проезде можно узнать на сайте компании по ссылке.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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