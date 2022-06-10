ЦППК установила еще 70 валидаторов на Ярославском направлении
Еще 70 валидаторов появилось на 19 станциях Ярославского направления. Их установила Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК).
«Наличие валидаторов позволяет пассажирам экономить на поездках, приобретая абонементы. С новыми аппаратами появляется возможность отметить начало пути на станциях, где нет турникетов», — сообщил исполнительный директор ЦППК Иван Конев.
Теперь пассажиры смогут приобретать билеты от и до этих станций в официальном мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК». Также у них появилась возможность покупать онлайн абонементы на количество поездок. Благодаря новым аппаратам льготники с социальными картами Московской области (СКМО) смогут использовать функцию бесконтактного оформления льготных билетов Fast Track.
Новые валидаторы установили на станциях: 43-й километр, Ашукинская, Бахчиванжи, Валентиновка, Гагаринская, Детская, Загорянская, Зеленоградская, Зеленый Бор, Клязьма, Осеевская, Правда, Сергиев Посад, Соколовская, Софрино, Фрязино-Товарная, Хотьково, Циолковская, Челюскинская. Ранее валидаторы уже были подключены на станциях Болшево и Фабрика 1 Мая.
Всего на полигоне компании насчитывается 714 валидаторов. Больше всего устройств на Курском и Савеловском направлениях — по 146. Решение об установке валидаторов принимают на основании данных о пассажиропотоке.