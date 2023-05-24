Подмосковье 24 мая 2023, 14:31 ЦППК сообщила об изменении в расписании поездов Киевского направления в конце мая ОА"Центральная ППК"

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Работы по модернизации инфраструктуры проведут на участке от Апрелевки до Киевского вокзала в период с 27 по 29 мая. Минтранс Подмосковья предупредил, что расписание пригородных поездов в эти дни изменится.

Ремонты проведут для подготовки к запуску МЦД-4. В связи с этим, в субботу и воскресенье на участке от Апрелевки до Крекшино будет закрыт путь на Москву и поезда проследуют в реверсивном режиме по пути из столицы.

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27 и 28 мая интервалы движения электричек на Киевском направлении существенно увеличатся, часть рейсов будет отменена. Некоторые поезда проследуют с корректировкой остановок на участке от Киевского вокзала до Апрелевки. Изменится время отправления первых и последних рейсов.

Актуальное расписание можно узнать на сайте ЦППК и в мобильном приложении компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в августе в Химках запустят МЦД-3. При этом в регионе продолжается подготовка к открытию МЦД-4.

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