02 февраля 2023, 12:46
ЦППК сообщила об изменении расписания электричек на двух направлениях с 4 по 6 февраля
Расписание пригородных электричек Рижского и Курского направлений и движение поездов на МЦД-2 изменится с 4 по 6 февраля в связи со строительством ТПУ «Рижская». Об этом сообщил Минтранс Подмосковья со ссылкой на ЦППК.
С 1:30 субботы до 4:30 понедельника будет закрыт один из главных путей (на Подольск) на участке от станции Рижская до Курского вокзала. Поезда будут следовать по одному пути (на Нахабино).
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На центральном участке МЦД-2 интервал движения увеличится до одного часа. Посадка и высадка пассажиров на железнодорожных платформах Рижская и Площадь трех вокзалов будет проходить с пути на Нахабино.
На Рижском направлении часть поездов в субботу и воскресенье выведут из расписания, интервал движения составит до 30 минут. Маршруты некоторых электричек будут сокращены.
На Курском направлении интервал движения увеличится до 20 минут, в том числе на участке Курский вокзал — Люблино. Часть поездов проследует укороченными маршрутами.
В конце января губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообщался с пассажирами электрички, следующей от станции Лесной Городок до Апрелевки. Местные жители рассказали главе региона о проблемах в сфере благоустройства, транспорта и здравоохранения.
Поезда
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