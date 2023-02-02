Подмосковье 02 февраля 2023, 12:46 ЦППК сообщила об изменении расписания электричек на двух направлениях с 4 по 6 февраля

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Расписание пригородных электричек Рижского и Курского направлений и движение поездов на МЦД-2 изменится с 4 по 6 февраля в связи со строительством ТПУ «Рижская». Об этом сообщил Минтранс Подмосковья со ссылкой на ЦППК.

С 1:30 субботы до 4:30 понедельника будет закрыт один из главных путей (на Подольск) на участке от станции Рижская до Курского вокзала. Поезда будут следовать по одному пути (на Нахабино).

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На центральном участке МЦД-2 интервал движения увеличится до одного часа. Посадка и высадка пассажиров на железнодорожных платформах Рижская и Площадь трех вокзалов будет проходить с пути на Нахабино.

На Рижском направлении часть поездов в субботу и воскресенье выведут из расписания, интервал движения составит до 30 минут. Маршруты некоторых электричек будут сокращены.

На Курском направлении интервал движения увеличится до 20 минут, в том числе на участке Курский вокзал — Люблино. Часть поездов проследует укороченными маршрутами.

В конце января губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообщался с пассажирами электрички, следующей от станции Лесной Городок до Апрелевки. Местные жители рассказали главе региона о проблемах в сфере благоустройства, транспорта и здравоохранения.