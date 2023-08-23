Подмосковье 23 августа 2023, 13:47 ЦППК сократила число экспрессов на Белорусском направлении "Московская Железная дорога"

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Центральная ППК сократила количество экспрессов на Белорусском направлении. При этом по-прежнему ходят скоростные поезда от и до Можайска и Звенигорода с остановкой в Одинцове. Стоимость проезда не изменилась.

Пассажиропоток экспрессов от Одинцова и обратно снизился на 15%. В часы пик места в поездах были заняты наполовину.

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«Снижение востребованности экспрессов Одинцово — Москва — Одинцово началось с момента запуска МЦД-1, предоставившего пассажирам более выгодные тарифы и бесплатную пересадку на метро», — уточнили в Минтрансе Подмосковья.

Стоимость поездки из Одинцова до Белорусского вокзала на экспрессе стоит 180 рублей. Он не включает в себя пересадку на метро. При этом МЦД проезд обойдется 65 рублей с возможностью бесплатной пересадки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области на территории МЦД-3 обустроили 20 станций.

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