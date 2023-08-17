Подмосковье 17 августа 2023, 17:58 ЦППК раздаст пассажирам бесплатную воду 17 августа ОА"Центральная ППК"

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Сотрудники Центральной пригородной пассажирской компании начали раздавать воду на железнодорожных станциях. Ее можно получить в местах отправления пригородных поездов.

Как рассказали Минтрансе Подмосковья, получить воду можно на Ярославском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком и Киевском вокзалах, а также на станциях Мытищи, Пушкино, Раменское, Подольск, Лобня, Одинцово, Домодедово и Железнодорожная.

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Мобильные пункты выдачи воды организованы так, чтобы не препятствовать входу и выходу пассажиров из поезда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в запуске МЦД-3. Этот проект стал крупным и важным для региона, подчеркнул глава Московской области.

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