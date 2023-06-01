Подмосковье 01 июня 2023, 11:13 ЦППК рассказала об организации движения на МЦД-3 АО «Центральная ППК»

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МЦД-3 планируют запустить в Москве и Подмосковье в этом году. Пассажирам рассказали о том, как организуют движение на новом диаметре.

Как сообщили в ЦППК, после запуска МЦД-3 будет открыто сквозное движение между Казанским и Ленинградским направлениями. Поезда дальнего следования будут двигаться в границах диаметра и следовать до вокзалов.

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На диаметральных маршрутах будет работать 31 поезд ЭП2Д и «Иволга 3.0». На маршрутах дальнего пригорода Казанского направления — 14 поездов ЭП2Д и несколько неэкспрессных составов, которые позже заменят. Сейчас на Казанском направлении работает 22 поезда.

В компании добавили, что диаметральные поезда будут ходить раз в 10 минут. Благодаря составам дальнего пригорода, которые будут работать в границах МЦД-3, в часы пик интервалы движения составят 5-7 минут.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

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