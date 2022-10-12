ЦППК рассказала о самых необычных забытых в электричках вещах | 360°

Подмосковье 12 октября 2022, 15:46 Поделиться Telegram

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Однокласники

Viber ЦППК рассказала о самых необычных забытых в электричках вещах

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Пассажиры ЦППК не так редко оставляют в поездах самые разные вещи. Только с начала этого года они забыли порядка 2 тысяч разных предметов. Причем, больше всего из них оказались оставленными в апреле этого года. Есть свои «лидеры» и среди направлений: чаще всего потеряшки находились на Рижском, Курском и Савеловском направлениях.

Чаще всего среди оставленных вещей оказывается ручная кладь. Выходя из транспорта, люди забывают забрать свои сумки, рюкзаки. На втором месте — одежда и мелкие предметы: куртки, шапки, игрушки — и, конечно, телефоны. Однако некоторые вещи удивили даже самих сотрудников ЦППК. Например, кто-то умудрился оставить в поезде микроволновку.

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«Мы забыли в электричке огромный плакат ко Дню учителя, — рассказывает Мария, председатель родительского комитета. — Рисовали его два дня, дружно. Переволновались, спешили… Обнаружив пропажу, быстро поехали в транспортную полицию, где нам вернули нашу поделку, и мы порадовали Ольгу Анатольевну поздравлением».

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Если вдруг в поезде обнаруживаются забытые кем-то вещи, важно сразу же сообщить об этом машинисту. В случае, если ситуация окажется подозрительной, сотрудники транспортной безопасности сразу же проведут эвакуацию, оцепят вагон и вызовут специалистов. При этом в ЦППК убедительно просят пассажиров как можно бережнее следить за своими вещами. Если же они все-таки оказались потеряны, то нужно сразу обратиться к дежурному полицейскому, он поможет вернуть вещь ее законному владельцу.

Ранее жители Подмосковья оставили свыше 100 жалоб на поезда Ярославского направления с января. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил в кратчайшие сроки исправить дефекты и пригласил генерального директора ЦППК Ивана Конева в совместную поездку на электричке, чтобы проверить состояние вагонов.

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