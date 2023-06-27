Подмосковье 27 июня 2023, 09:16 ЦППК рассказала о движении поездов на будущем МЦД-4

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Интервал движения поездов на МЦД-4 составит до 5,5 минуты в Подмосковье. Это станет возможным благодаря движению поездов на сквозных маршрутах Апрелевка — Железнодорожная и части электричек дальнего пригорода, которые будут двигаться по всему диаметру.

Как рассказали в ЦППК, такое решение позволит увеличить транспортную доступность для пассажиров. По словам генерального директора компании Ивана Конева, на сквозных маршрутах будут работать 16 современных электропоездов серии ЭП2Д.

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«Одной из приоритетных наших задач является обновление подвижного состава. В этом году на направлениях МЦД-4 еще можно будет увидеть привычные ЭД4М, которые мы полностью заменим настолько быстро, насколько возможно, как это было сделано на первых двух диаметрах», — сказала он.

Поезда дальнего пригорода, которые будут двигаться по всему диаметру, будут следовать до Киевского вокзала на Киевском направлении и до Площади трех вокзалов — на Горьковском.

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