ЦППК рассказала, куда ехать летом в Подмосковье

4 июня в сквере «Блюдечко» Коломенского Кремля пройдет большой детский праздник «МультиГрад».

Детей ждет большая праздничная карусель с играми, танцами, мастер-классами, сюрпризами и чудесами в исполнении сказочных персонажей. Всем посетителям мероприятия, которые решат приехать электропоездами Центральной пригородной пассажирской компании, вручат тематические подарки. Получить их можно будет на специальной стойке фестиваля и в городском туристском информационном центре.

На все лето для путешественников ЦППК приготовила новые летние форматы экскурсий выходного дня, маршруты для самостоятельных поездок и развлечений. Идеи таких путешествий можно найти на туристическом портале ЦППК «Поехали посмотрим» — поехали-посмотрим.рф.

Четвертый сезон туристического проекта «Лето в Подмосковье» стартовал в середине мая. В рамках проекта проходят театральные и музыкальные фестивали, концерты под открытым небом, ярмарка фермерских продуктов со всей России, книжный маркет. Кроме того, спортивные мероприятия пройдут в туристических городах Московской области: Серпухове, Сергиевом Посаде, Истре, Коломне, Павловском Посаде, Дмитрове и многих других, куда удобно добраться на поездах ЦППК.

В популярных у туристов городах Подмосковья железнодорожная инфраструктура отличается удобным расположением. Исторические достопримечательности и места проведения интересных событий как правило находятся недалеко от станций, а поездка в комфортабельном электропоезде не занимает много времени и позволяет избежать пробок.