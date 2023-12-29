Подмосковье 29 декабря 2023, 13:24 ЦППК провела уроки безопасности для 2 тысяч детей за год АО «Центральная ППК»

Читать 360tv в

ЦППК проводит уроки по правилам безопасности на ж/д инфраструктуре для детей. Заключительную в этом году встречу провели для 30 первоклассников Рыбновской средней школы № 4 в Рязанской области.

Всего в этом году уроки провели более чем для двух тысяч детей. Представители компании рассказывают о правилах поведения на железной дороге, а помогают им в этом различные герои мультфильмов.

Реклама

Знания с детьми закрепляют при помощи раскрасок и пазлов — их вручают детям по окончании занятий. Для ребят также проводят эстафеты, викторины и конкурсы.

Образовательную программу запустили в Подмосковье в 2020 году. За это время правила безопасности рассказали четырем тысячам детей. Присоединиться к проекту можно, прислав заявку на электронный адрес ЦППК: info@central-ppk.ru.

Сейчас перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания, отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».