ЦППК провела экскурсию для школьников по депо Нахабина

Накануне Дня знаний ЦППК впервые провела экскурсию для школьников по моторвагонному депо Нахабина. В ней могли принять участие ребята от 7 до 13 лет с сопровождающими их родителями.

Ребята во время экскурсии смогли окунуться в реальную обстановку депо — их провели по участкам, где проводят текущий ремонт подвижного состава, показали новейшее оборудование, которое используют для обслуживания современных электропоездов.

Школьникам рассказали об устройстве подвижного состава — им не только показали поезда «Иволга» и ЭП2Д, но и дали посидеть на месте машиниста. В конце мероприятия для ребят провели викторину, они получили призы и сувениры от компании.

ЦППК начала активно использовать моторвагонное депо «Нахабино» как площадку для различных образовательных программ в 2022 году. В апреле здесь провели профориентационное мероприятие для студентов первого и второго курсов КЖГТ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожарные системы и видеокамеры школ Подмосковья проверят к 1 сентября.