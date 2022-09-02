Подмосковье 02 сентября 2022, 13:59 Поделиться Telegram

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Viber ЦППК пригласила туристов на фестивали в Коломну и Можайск

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Гости фестиваля «Антоновские яблоки» смогут добраться до Коломны на «Яблочном экспрессе». А в честь ежегодного фестиваля «День Бородина» в Можайском округе будут продлены маршруты следования пятнадцати электропоездов.

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Специально для гостей международного фестиваля «Антоновские яблоки» ЦППК запустит тематический состав — 3 сентября, в 8:48, гости смогут отправиться в Коломну из Москвы на «Яблочном экспрессе», с Казанского вокзала. Во время поездки пассажирам предложат яблоки и буклеты, посвященные фестивалю.

В этом году международный яблочно-книжный фестиваль отметит юбилей — он пройдет в десятый раз. Посетителям будет доступно 15 разных площадок в историческом центре Коломны, на которых пройдут музыкальные и театральные представления, дискуссии с писателями, образовательно-лекционные программы, мастер-классы и книжный базар.

В честь ежегодного фестиваля «День Бородина» от и до одноименной станции будут доступны пригородные поезда.

3 сентября

№ 6311 Белорусский вокзал — Бородино, в 13:26;

№ 6313 Белорусский вокзал — Бородино, в 16:45;

№ 6316 Бородино — Белорусский вокзал, в 16:00;

№ 6160 Бородино — Дмитров, в 19:08.

4 сентября

№ 6305 Белорусский вокзал — Бородино, в 06:59;

№ 6309 Белорусский вокзал — Бородино, в 09:48;

№ 6115 Савеловский вокзал — Бородино, в 10:37;

№ 6311 Белорусский вокзал — Бородино, в 13:26;

№ 6313 Белорусский вокзал — Бородино, в 16:45;

№ 6139 Савеловский вокзал — Бородино, в 18:07;

№ 6308 Бородино — Белорусский вокзал, в 09:30;

№ 6314 Бородино — Белорусский вокзал, в 15:24;

№ 6316 Бородино — Белорусский вокзал, в 16:00;

№ 6160 Бородино — Дмитров, в 19:08;

№ 6320 Бородино — Белорусский вокзал, в 20:49.

На Бородинском поле пройдут военно-исторические реконструкции эпизодов знаменитого сражения Отечественной войны 1812 года, музыкальные концерты, выставки. С подробной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте музея-заповедника «Бородинское поле».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что обо всех культурных событиях региона можно узнавать на сайте welcome.mosreg.ru.

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