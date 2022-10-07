ЦППК пригласила отправиться в электричке на экскурсию по одному из самых старинных городов Подмосковья | 360°

Подмосковье 07 октября 2022, 14:59 Поделиться Telegram

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Viber ЦППК пригласила отправиться в электричке на экскурсию по одному из самых старинных городов Подмосковья

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Центральная пригородная пассажирская компания предложила туристам самостоятельно посетить Егорьевск на электричках. В маршрут экскурсии вошли самые яркие достопримечательности города, рассказали в компании.

Добраться до Егорьевска можно на поездах Казанского направления, напомнили в ЦППК. В городе экскурсанты пройдутся по историческим улицам, увидят Соборную площадь, фабрику купцов Хлудовых с часовой башней и другие памятники архитектуры. После этого они посетят историко-художественный музей, где увидят старинные портреты, коллекцию стекла и другие экспонаты. Также гости города побывают на колбасной фабрике и в сувенирном магазине.

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Узнать подробнее об экскурсии можно на сайте поехали-посмотрим.рф.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил высокий запрос жителей Подмосковья на благоустройство городов. Он особенно выделил актуальность преображения лесопарков.

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