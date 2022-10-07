ЦППК пригласила отправиться в электричке на экскурсию по одному из самых старинных городов Подмосковья | 360°

Все новости

Эксклюзив

07 октября 2022, 16:18

«Надо отдать долг». Житель Солнечногорска — о желании принять участие в спецоперации

Общество

07 октября 2022, 16:13

Клиентов за рубежом предупредили о возможных ограничениях в «Сбербанк онлайн»

Реклама

Подмосковье

07 октября 2022, 16:10

Подмосковной компании предоставили землю для выращивания корма для скота

Интересное

07 октября 2022, 16:07

Фейк: семеро российских мужчин под видом женщин попытались уплыть в Турцию на катере

Эксклюзив

07 октября 2022, 16:06

«Будем помогать». Россиянин — о планах после получения повестки

Мир

07 октября 2022, 15:49

Лукашенко раскрыл, что подарил Путину на юбилей

Власть

07 октября 2022, 15:45

Путин назвал главную тему саммита СНГ в Казахстане

Мир

07 октября 2022, 15:38

Кандидат в президенты Австрии призвал отменить санкции против России

Криминал

07 октября 2022, 15:35

Супругов из Омской области отправят под суд за порно с несовершеннолетними

Подмосковье

07 октября 2022, 14:59

ЦППК пригласила отправиться в электричке на экскурсию по одному из самых старинных городов Подмосковья

Читать 360tv в

Центральная пригородная пассажирская компания предложила туристам самостоятельно посетить Егорьевск на электричках. В маршрут экскурсии вошли самые яркие достопримечательности города, рассказали в компании.

Добраться до Егорьевска можно на поездах Казанского направления, напомнили в ЦППК. В городе экскурсанты пройдутся по историческим улицам, увидят Соборную площадь, фабрику купцов Хлудовых с часовой башней и другие памятники архитектуры. После этого они посетят историко-художественный музей, где увидят старинные портреты, коллекцию стекла и другие экспонаты. Также гости города побывают на колбасной фабрике и в сувенирном магазине.

Реклама

Узнать подробнее об экскурсии можно на сайте поехали-посмотрим.рф.

Реклама

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил высокий запрос жителей Подмосковья на благоустройство городов. Он особенно выделил актуальность преображения лесопарков.

Экскурсии

Поезда

Егорьевск

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама