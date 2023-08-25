Подмосковье 25 августа 2023, 10:52 ЦППК представила обновленные вокзалы на празднике к 80-летию победы в Курской битве АО «Центральная ППК»

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ЦППК представила модернизированные вокзальные комплексы станций Возы, Золотухино и Свобода на празднике, посвященному 80-летию победы на Курской дуге. Фасады зданий оформили архитектурной подсветкой, а стены внутри — картинами батального жанра. На станции Свобода специалисты ЦППК подготовили помещение для музея, посвященного историческим событиям лета 1943 года.

Работы по обновлению станций начались в марте и завершились в срок. Отмечается, что вокзалы не только отремонтировали, но и украсили, превратив в культурные объекты.

«От имени Центральной пригородной пассажирской компании и от себя лично поздравляю жителей Курска и всех россиян с большим историческим событием — 80-летием со дня победного завершения битвы на Курской дуге. К юбилейной дате мы провели модернизацию трех вокзальных комплексов в Курской области, сделав их больше, чем просто частью железнодорожной инфраструктуры», — прокомментировал генеральный директор ЦППК Иван Конев.

На платформах обустроили места посадки и высадки пассажиров, установили лавочки и погодные модули, где можно укрыться от дождя и снега. По периметру станций отреставрировали чугунные секции ограждения. Внутри помещений привели в порядок стены и потолки, а напольную плитку заменили на гранит. Кроме того, рабочие осуществили полный спектр коммунальных работ — от замены внутренней электропроводки и отопления до обновления уборных комнат.

Праздник посетили губернаторы Курской, Рязанской и Воронежской областей, руководство Московской железной дороги и Юго-Восточной магистрали, а также ветераны Великой Отечественной войны и волонтеры.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области на территории МЦД-3 обустроили 20 станций.

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