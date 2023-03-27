Подмосковье 27 марта 2023, 17:52 ЦППК поможет найти хозяев для потерявшейся собаки из Щелкова АО «Центральная ППК»

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ЦППК помогает найти новых хозяев для собаки по кличке Лорд. Черно-белый пес прибился к людям на станции Воронок Ярославского направления в Щелкове прошлой осенью.

Тогда пассажиры и работницы ЦППК подкармливали собаку и дали ему кличку. Однако зимой он пропал, а совсем недавно вернулся на станцию.

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Тогда кассиры по обслуживанию билетных автоматов ЦППК Ирина Воронина и Галина Поданова, а также билетный кассир Светлана Ильинова и контролер Ирина Петришина решили определить собаку в приют.

«Мы обзвонили все щелковские приюты, но места для Лорда не было. И тогда нам очень помогла активистка, пассажирка Ольга — нашла для него подходящий частный приют», — сообщили работницы ЦППК.

Сотрудники и пассажиры вместе оплатили Лорду переезд и первое время в приюте. Дальнейшее содержание животного взяла на себя транспортная компания.

«Присмотритесь, может быть, именно о таком четвероногом друге вы давно мечтали. Он молод: ему примерно три года, стерилизован и обработан от паразитов. Будем следить за его судьбой и искать хозяина, а „в приданое“ дадим большой мешок качественного корма», — сообщили в ЦППК.

Сейчас Лорд живет в приюте «Бубасти».

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