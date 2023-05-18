Подмосковье 18 мая 2023, 11:45 ЦППК получила почти 50 автобусов для работы на компенсационных маршрутах в апреле Минтранс Подмосковья

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Компания «Мострансавто» предоставила 47 автобусов для перевозки пассажиров по заказу ЦППК в апреле. Транспортные средства работали на маршрутах, где из-за плановых ремонтов было изменено расписание поездов.

Компенсационные автобусы курсировали до окончания путевых работ и полного возобновления железнодорожного сообщения. Самая масштабная перевозка была организована на участке Александров — Орехово-Зуево, где было задействовано сразу 20 транспортных средств.

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Пассажиры ездили на компенсационных автобусах по своим билетам на электрички. С водителями, задействованными в работе, проводились инструктажи о четком соблюдении расписания и схемы движения маршрутов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье сделают выделенки для автобусов на федеральных трассах. Пилотными дорогами станут М-7 «Волга», М-5 «Урал» и М-8 «Холмогоры».

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